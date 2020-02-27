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"Меня накрыло": Догилева осталась одна после душевных травм

Татьяна Догилева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Народной артистке России Татьяне Догилевой исполнилось 63 года. Актриса заработала большую популярность, снимаясь в российских фильмах и сериалах. Но любовь публики и дочь – все, что осталось у Догилевой...
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О Догилевой узнали многие зрители после того, как увидели ее в фильме "Блондинка за углом", вышедшем в 1984 году. После она работала с известными российскими актерами – Андреем Мироновым, Леонидом Броневым, Леонидом Филатовым и другими. Но личная жизнь актрисы успешно складывалась лишь на экране.

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Как пишет Teleprogramma.pro, первой любовью Догилевой был Юрий Стоянов. Чувства у нее возникли, когда она была ее студенткой первого курса ГИТИСа. Симпатия оказалась взаимной и между ними завязались отношения. Но встречи не получили развития. Позже Догилева объяснила, что эта была лишь страсть, они осталась хорошими друзьями.

Замуж Татьяна вышла сразу после окончания института. Она влюбилась в осветителя Александра, который тогда вместе с ней работал над фильмом "Безбилетная пассажирка". Однако брак не был долгим. Супруги расстались через несколько месяцев. Всему виной стали большие амбиции Догилевой. Актриса не хотела превращаться в домохозяйку, как этого желал муж.

Далее кинозвезда полностью посвятила себя карьере. Она много снималась и играла в спектаклях. Так прошли 12 лет. Личную жизнь Татьяна наладила сразу после того, как познакомилась с писателем-сатириком Михаилом Мишиным. Но мужчина был женат, и встречаться возлюбленные начали втайне от его семьи. Мишин хотел подождать, когда повзрослеет его сын, а после – развестись. Так, Татьяна и Михаил сыграли свадьбу только спустя семь лет.

В браке Догилева родила дочь Екатерину, которая позже пошла по стопам матери и стала актрисой. Сейчас она живет в США.

 

 

После актрису преследовала "черная полоса". Татьяна похоронила родителей и старшего брата. Кроме этого, ее перестали приглашать на новые кинопроекты. Это послужило причиной депрессии Догилевой. Она стала пить... О том времени артистка вспоминает словами: "Меня накрыло по полной программе".

Именно алкоголь разрушил семейное счастье актрисы с Михаилом Мишиным. Не смотря на то, что Татьяна нашла в себе силы, прошла курс реабилитации и отказалась от бутылки, брак распался. К 18-ой годовщине свадьбы, видимо, чувства у супругов остыли. 

После этого Татьяна больше не была замечена с мужчиной в реальной жизни, а вот в кино играть в любовь продолжила. Самые знаменитые киноленты с участием Догилевой: "Забытая мелодии для флейты", "Покровские ворота", "Вокзал для двоих", "Дети понедельника", "Участок" и другие. 

Автор: 27 февраля 2020, 12:26

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