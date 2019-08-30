"Надоело": Стоянов жестко высказался о романе с Догилевой

В недавнем интервью Татьяна Догилева рассказала, что во время студенчества у нее случился роман с Юрием Стояновым. Однако сам актер сейчас крайне жестко высказывается на эту тему.

Татьяна Догилева призналась, что была влюблена в Юрия Стоянова на первом курсе. Он был очень ярким: романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию. К тому же у него, по словам артистки, водились деньги. Однако именно Татьяна Догилева приняла решение о расставании. Она отметила, что Юрий Стоянов воспринял новость с тяжелым сердцем. "В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий, но к концу второго курса женился на прекрасной девушке", – сообщила Татьяна Догилева.

Журналисты связались с самим Юрием Стояновым, чтобы он прокомментировал слова популярной актрисы. Тот весьма жестко отреагировал. "Слушайте, мне на эту тему надоело и серьезно отвечать, и шутить. У нас на курсе у всех были романы друг с другом, но никакого особенного романа с ней у нас, конечно, не было. Ну, были симпатии, мы однокурсники, все друг другу нравились. Возьмите любой актерский курс, где 25 человек вместе учатся сутками на протяжении четырех лет: это одна большая семья…" – цитирует Юрия Стоянова сайт "Комсомольская правда".

Примечательно, что сейчас, спустя долгие годы, Татьяна Догилева и Юрий Стоянов снова вместе. Известные актеры играют в одном сериале. Речь идет о многосерийном фильме "Вампиры средней полосы". "Пока что снят только пилотный эпизод, но на фестивале "Пилот", который проходит в Иваново, я получил приз за лучшую мужскую роль – за одну серию!" – со смехом сообщил актер.

Юрий Стоянов рассказал подробности своей новой киноработы: "Я играю не просто вампира, а их предводителя, главного в их семье. Но это наши вампиры, живущие в нашей глубинке, и история про них – очень смешная и трогательная".