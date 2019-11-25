"Татьяну люблю": Сухоруков прокомментировал слухи о романе с Догилевой

Актер Виктор Сухоруков прокомментировал слухи о своем романе с коллегой по цеху Татьяной Догилевой. Народный артист дал откровенное интервью "Дни.ру".

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Виктор Сухоруков и Татьяна Догилева знакомы много лет. Знаменитости учились вместе в ГИТИСе, на курсе Всеволода Порфирьевича Остальского.

"Татьяну люблю Догилеву. Конечно, у нее разные периоды в жизни были. Начинала она очень мощно, ярко, будучи молодой девушкой. Сейчас немножко поскромнее она существует. Я даже не знаю, какое у нее сегодня настроение", – вспомнил о подруге Виктор Сухоруков.

После артист прокомментировал слухи о том, что якобы в пору студенчества его и Догилеву связывали романтические отношения. Знаменитость опровергла информацию об интрижке.

"Никогда не было. У нее с Юркой Стояновым был. А у меня не было. Я ни с кем не романил на курсе. Это неправда", – улыбнулся Виктор Сухоруков.

Актер Юрий Стоянов, к слову, учился на том же курсе, что и Сухоруков с Догилевой. Более того, Виктор и Юрий были соседями по комнате в общежитии института. Стоянов при этом был самым младшим в группе, а Сухоруков — самым старшим.

Спустя много лет после выпуска актеры не перестали дружить. Из-за плотных рабочих графиков они редко встречаются, но, несмотря на это, у Сухорукова к Стоянову отношения добрые, можно сказать родственные.

По словам Виктора, в непростое для него время Юрий его очень выручил. Стоянов находил роли для оставшегося без работы Сухорукова в телевизионной юмористической программе "Городок".

"Это был тот период, когда мне было очень тяжело и трудно в 90-е годы. Именно его помощь творческая меня здорово поддерживала. Все знают об этом. И сейчас Стоянов снимает целый цикл для российского телевидения, я и тут ему помогаю. Я его люблю, мы с ним дружим", – поделился Виктор Сухоруков с "Дни.ру".