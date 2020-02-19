Поправилась и потемнела: изменившуюся Догилеву сложно узнать

62-летняя знаменитость редко появляется на публике. Артистка не посещает светские мероприятия, не ходит по ток-шоу. В последний раз Татьяну Догилеву можно было увидеть в передаче Андрея Малахова два года назад.
Появление свежих снимков артистки в инстаграм-аккаунте Михаила Ефремова стало для поклонников подарком. Кадры были сделаны во время съемок сериала "Вампиры средней полосы". В картине Догилевой досталась одна из главных ролей.
На снимке звезда запечатлена в окружении коллег – актера Михаила Ефремова и режиссера Антона Маслова. Судя по всему, для роли Татьяне пришлось сменить образ. Артистка, которую зрители привыкли видеть блондинкой, выкрасила волосы в темный цвет. Фанаты не сразу узнали ее.
Отметим, что несколько лет назад Татьяна Догилева заметно поправилась. На актрису обрушилась волна критики. Однако знаменитость не обратила внимания на выпады злопыхателей, ведь преданные почитатели уверены, что она выглядит отлично для своих лет.
Сериал "Вампиры средней полосы" расскажет о жизни клана упырей, которые мирно живут в городе Смоленске и вовсе не убивают людей. Возглавляет группировку кровососущих старейший представитель рода, дед Слава, роль которого досталась Михаилу Ефремову. Татьяна Догилева сыграла в картине хранителя, который регулирует отношения людей и вампиров, а также следит за соблюдением договоренностей.
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