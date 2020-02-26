"Боль глушит чертовой мочой": всплыли шокирующие данные о стоящем у бездны Григорьеве-Апполонове

Как заявляет журналист, его друг пытается залечить сердечные раны после развода с супругой, с которой тот прожил 17 лет. "Ему просто больно, и он эту боль глушит чертовой мочой", – высказался мужчина. Алкоголь и транквилизаторы способны разрушить личность человека. Однако артист считает, что не в силах помочь певцу, пока тот не разберется с эмоциями. "Тут человек сам. Один перед бездной, один на войне с демонами, один на краю пропасти", – отметил Отар Кушанашвили.
Журналист также признался, что его возмущается история с внебрачным сыном солиста "Иванушек". Он считает, что это все выдумано предполагаемой любовницей рыжего. Отар без стеснения перешел к оскорблениям женщины, которая верит, что ее сын – наследник Андрея. "Мы были очень молоды, следственно, очень глупы… Но чтобы спать вот с такими – это же все вкусовые рецепторы должны быть убиты", – цитирует мужчину издание Sobesednik.ru.
Напомним, ранее продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью высказал опасения по поводу алкогольной зависимости Григорьева-Апполонова. Он считает, что музыкант медленно убивает себя.
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