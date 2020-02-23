Григорьев-Апполонов откровенно об алкогольной зависимости: Остановить меня невозможно

Первым делом у Григорьева-Апполонова поинтересовались, правда ли, что участники "Иванушек" хулиганят, и что штрафами их не остановить. "Конечно, хулиганю. И остановить меня невозможно", – ответил певец.
Журналист предположил, что Игорь Матвиенко пожурил музыкантов за алкоголь. "И что дальше? И правильно делает. Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем", – цитирует Григорьева-Апполонова сайт "Комсомольская правда".
Напомним, ранее Григорьев-Апполонов в своем инстаграм-аккаунте рекламировал бренд по произовдству тонометров. На снимке он использует прибор с довольной улыбкой, а также показывает жест "Виктория".
Но популярной фотография стала только недавно, когда комик Денис Чужой выложил в "Твиттере" скриншот публикации артиста. Пользователи Сети стали шутить насчет возраста певца, переделывая строчки из песен группы "Иванушки International".
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