Отекшего от алкоголя Андрея Григорьева-Апполонова подняли на смех

Андрей Григорьев-Апполонов активно проводит время в отпуске. Он колесит по соседним островам, загорает и купается в теплом океане.
Накануне певец выложил снимок в своем инстаграм-аккаунте. На фото он улыбается, его волосы растрепаны, а щеки горят от загара.
Подписчики разбились на два лагеря. Одни начали смеяться над внешним видом рыжего из "Иванушек": "Пирожок запеченный", "Солнечный мальчик", "Хоть прикуривай", "Синьор-помидор", "Уже как негр красный!"
"Ну как так можно молодо выглядеть? 38 лет не больше. Лапочка", – резюмировала поклонница.
Некоторые раскритиковали артиста, сообщает "Комсомольская правда". Многие отметили, что прежде всего рыжему из "Иванушек" надо срочно побриться. Один фолловер спросил, почему Андрей так потолстел. "Не толстый, а опухший от бухла", – ответил за Григорьева-Апполонова другой пользователь Сети, намекнув на пристрастие музыканта к алкоголю.
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