Проклятье "Иванушек": пьющего Григорьева-Аполлонова предупредили об опасности

Солист культового поп-коллектива девяностых "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов переживает не лучшие времена. Группа продолжает гастролировать, исполнять старые хиты и выступать на ностальгических корпоративах. Однако, на новый, более взрослый уровень, команде в своем творчестве выйти не удалось.



В прошлом году Андрей развелся с женой. За год 34-летняя Мария Банкова успела не только выйти замуж за баскетболиста Андрея Зубкова, с которым начала встречаться еще будучи в браке в "рыжим", но даже родила новому избраннику сына. Есть мнение, что причиной семейного разлада стало пристрастие "Иванушки" к алкоголю. Подписчики в Instagram не раз обращали внимание, что Григорьев-Аполлонов "выглядит одутловатым". Заместитель главного врача наркологической клиники Маршака Дмитрий Мовчан объяснил, почему подозрения фанатов небезосновательны, и чем может закончиться для Андрея дружба с "зеленым змием".

"Спешу сообщить, что Андрей Григорьев-Апполонов никогда не обращался за помощью в нашу клинику, и, насколько мне известно, не проходил лечение в других рехабах, – говорит Дмитрий Мовчан. – Возможно, именно поэтому в пятьдесят лет Андрей оказался в ситуации, когда его физическое и ментальное здоровье оказалось под угрозой".

"Не думаю, что тут есть наркотики, наркозависимый человек ведет себя иначе. Но вот алкоголь вполне может присутствовать, – замечает Дмитрий. - И дело совершенно не в "опухшем лице", как полагают подписчики в социальных сетях. Мешки под глазами и одутловатость могут быть как физиологической нормой, так и признаком проблем с сердцем или почками. А вот последнее как раз может являться последствием длительного употребления алкоголя". Нарколог выделил еще несколько психологических и поведенческих особенностей артиста, которые могут указывать на алкогольную зависимость.

Открытость миру и людям. Григорьев-Аполлонов – ярко выраженный холерик и экстраверт. Такие люди довольно часто объединены одной общей чертой – повышенной импульсивностью. Импульсивные люди с огромным трудом противостоят соблазнам, как в известном детском стихотворении "Ну как не съесть ириску, когда ириска есть?" Их воля абсолютно не натренирована. Такое поведение больше свойственно детям. Но по мере взросления дети учатся тренировать выдержку, обзаводятся умением терпеть и ждать. Импульсивные люди, увы, не приобретают эти важные навыки. Им трудно удержаться от соблазнов и сохранять трезвость после прохождения курса лечения. Они даже не могут понять, как так вышло, что "опять перебрали" и "почему снова сорвались". В лечении зависимостей используют специальное направление, которое помогает "обуздать" импульсивность. Оно называется "аттентивный тренинг", он английского слова attention. В его основе – упражнения и техники, которые учат жить здесь и сейчас, а не уходить от реальности с помощью психоактивных веществ.

Инфантилизм. Это еще одна черта, свойственная людям с зависимостями. Нежелание брать на себя ответственность за собственную жизнь, жизнь родителей и детей. Как замечает Дмитрий Мовчан, такое поведение часто встречается у людей, которых вырастили деспотичные родители, подавив, таким образом, волю. "Но вообще инфантилизм – это бич нашего времени, – сокрушается нарколог. – Столкнувшись с взрослой жизнью, инфантил понимает, что она ужасна, и уходит от решения проблем в употребление. В свои 50 лет Григорьев остается все тем же "рыжим Иванушкой", классным молодым и веселым парнем. Вероятно, это тот случай, когда имидж не позволил артисту повзрослеть и пройти все важные этапы становления личности".

Известно, что алкоголь, при регулярном и длительном его употреблении заостряет черты личности, – говорит Мовчан. – Это значит, что человек, который был прижимистым, за годы употребления становится откровенно жадным. Щедрый, наоборот, раздает все до последней рубашки. Имейте в виду, это не старость, не психические заболевания, это то, что спиртное делает с личностью".

Григорьеву-Аполлонову и в молодости были не чужды одиозные поступки, однако в последнем секс-скандале эксперт видит нездоровое желание "хайпануть" на расхожем мифе о том, что "у популярного артиста в каждом городе должно быть по внебрачному ребенку. По мнению нарколога, "Иванушка" перегибает палку, надеясь получить привычную дозу адреналина.

В последнее время много говорят о "проклятии" группы, вспоминая печальные судьбы ее бывших участников - Игоря Сорина и Олега Яковлева.

"Игорь Сорин увлекался наркотиками, есть версия, что он попал в компанию, в которой употребляли, а выйти из такого окружения очень сложно. А вот Олег Яковлев входил в группу алкогольного риска, и причина тут не только в окружении, но и в его этническом происхождении, – объясняет нарколог. – Мама Олега – бурятка. Генетически люди монголоидной группы склонны к злоупотреблению алкоголем, причем обычно происходит молниеносная алкоголизация. Если обычный человек может спиваться всю жизнь, то Олегу оказалось достаточно нескольких лет".

Никакой мистики в истории культовой группы 90-х Дмитрий Мовчан не видит. Однако врач крайне обеспокоен состоянием "рыжего". "Если в ближайшее время близкие Андрея не уговорят его обратиться за помощью, последствия могут быть непредсказуемыми ", – резюмирует специалист.