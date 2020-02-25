Бывший любовник оскандалившейся Водонаевой женился на ведущей "Дома-2"

Ведущая телешоу "Дом-2" похвасталась в микроблоге фотографиями с росписи и торжества. Для мероприятия девушка выбрала элегантный брючный костюм и лодочках в тон, жених был одет в синий пиджак и штаны, вместо галстука он предпочел расстегнуть ворот белой рубашки.
Молодожены хвастались перед камерами своими украшениями. Теперь на безымянном пальце Жужи красуется внушительный перстень с бриллиантом, подаренный на помолвку, и аккуратное кольцо – такое же, как у новоиспеченного мужа. Судя по фотографиям, на свадьбе присутствовали только самые близкие пары. После регистрации брака в ЗАГСе все участники мероприятия отправились в небольшой банкетный зал. Гостей развлекали исполнители латинских танцев и диджей.
Катя Жужа и Артем Маркелов начала встречаться летом 2018 года, 25-летний гонщик "Формулы-2" до отношений с ведущей "Дома-2" крутил роман с Водонаевой. Видимо, молодой человек предпочитает женщин постарше. Кстати, по слухам, это уже вторая регистрация брака для пары – весной прошлого года ребята поженились в Лас-Вегасе, сообщает "Экспресс газета". Ведущая телестройки воспитывает 11-летнюю дочь от прошлых отношений. Для обоих это первый брак.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Меня тошнит от стариков...
Секс символы сегодня
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?