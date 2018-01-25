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Мстительная Бородина испортила жизнь изгнанной Жуже

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
В светском обществе столицы разгорается очередной скандал. Бывшая ведущая "Дома-2" Катя Жужа прилюдно ругается с подругами Ксении Бородиной.
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Публичную перепалку затеяла одна и приятельниц звезды телепроекта Катя Зацепина. В своем Instagram она опубликовала скриншот своей переписки с мастером по наращиванию ресниц. Согласно фотографии сообщений, женщина отказалась предоставлять свои услуги Зацепиной по просьбе Жужи. "Так как я изначально ее мастер, я не хочу между вами быть. Жужа просила не работать ни с кем из вашей группы", – написала девушка.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Зацепина снабдила скриншот гневным комментарием, в котором рассказала о подробностях ссоры Жужи и Бородиной. "От меня в профиле откровенных постов не дождаться, всегда всё дозировано, но накипело реально 🤯🤯🤯🤯🤯! Тут такой момент, очень странный и не понятный👋🏾! Странное отношения мастера к работе, странное отношение "бывшей" подружки к "бывшей" дружбе!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. редакции)", – написала разгневанная девушка.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555)

В комментариях к публикации отметились подружки Бородиной и Зацепиной. Так, бывшая жена известного рэпера Гуфа Айза не смогла сдержать эмоций. "Хотела написать без мата, но не могу... *****(кошмар). Позор и глупость в одном флаконе! Катя, да пошли они ****! Я тебя люблю!!!", – заявила Айза. Досталось Жуже и от телеведущей Дарьи Пынзарь: "У некоторых просто на ровном месте растет корона, и перестают ценить обычные жизненные ценности. Дружат только ради отметки в инсте".

В итоге в обсуждение пришла сама Ксения Бородина: "Кот зря ты отметку "чудо мастера " не поставила 🤢🤢🤢 Пусть бы все узнали что бывают такие "профессионалы " . Я тебе мастера найду он тебе Ресницы где хочешь сделает 😂 Работала, работаю и буду работать над этим😘😘😘".

Через какое-то время не выдержала и сама Жужа. В своем аккаунте в Instagram телеведущая выложила скрин той же смой переписки, снабдив его своим комментарием. По словам девушки, после ссоры с Бородиной от нее отвернулись все их общие подруги. "Ну "оооооочень адекватно отнеслась к тому, что мы с Ксюшей больше не общаемся". Каким то чудом сразу же все девочки из этой прекрасной группы тоже объявили мне байкот и тоже перестали со мной общаться )) Детский сад ! Смешно!!!!", – в эмоциях написала Жужа.

Кроме того Екатерина жестоко прошлась и по защитницам Зацепиной. Сильнее всего досталось Дарье Пынзарь. Разгневанная телеведущая обозвала ее жополизкой Бородиной: "То что многие из этой группы не искренние- это факт ! Не все конечно! 🤷🏻‍♀️ ну вот например одна жополизка пишет что кто то дружит из за лайков и отметках в Инстаграме . А Хотя сама сливает все про свою "лучшую подружку". Ну да ладно))". 

Автор: Михаил Войцеховский25 января 2018, 21:00
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