Сын Армена Джигарханяна влез в грязные разборки с наследством Олега Яковлева

Знакомые Олега Яковлева в шоке от борьбы за его наследство. Среди них и сын знаменитого актера Армена Джигарханяна Степан, который в юности дружил с исполнителем.
По словам Степана Джигарханяна, он не понимает, почему родственники и близкие выносят на суд публики личные и зачастую нелицеприятные подробности жизни Олега Яковлева. Сын артиста отметил, что ему безмерно жаль, что ныне балом правят сугубо меркантильные интересы, передает сайт "Комсомольская правда".
Отметим, наследниками артиста стали его университетский друг и партнер по бизнесу в сфере недвижимости артист Роман Радов и племянница Татьяна. Сожительница Олега Яковлева пыталась оспорить право наследства в суде.
Куцевол утверждает, что они с певцом якобы успели узаконить свои отношения в Сербии. Женщина даже предоставила суду документ о регистрации брака, который экспертиза все же признала "липовым".
Отметим, что любовница Олега Яковлева пока не спешит освобождать московскую квартиру певца. Более того, соседи покойного солиста группы "Иванушки" утверждают, что Александра Куцевол перевезла в нее своих родителей.
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