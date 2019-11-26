"Устраивает разборки на кладбище": сожительница глумится над душой Яковлева

Супруга солиста группы "Иванушки International" Кирилла Андреева, Лолита, прокомментировала скандал вокруг наследства певца Олега Яковлева. Близкие артиста, который скончался летом 2017 года, продолжают битву за его имущество.

Уже более двух лет родные Олега Яковлева не могут поделить его богатства. Незадолго до смерти артист написал завещание. Певец оставил лучшему другу Роману Радову и племяннице Татьяне Яковлевой несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин известных художников. Интересно, что свою сожительницу Александру Куцевол Олег Яковлев в документе не упомянул.

В итоге дело дошло до взлома квартиры, где Яковлев в последние годы жил с девушкой. Александра не хотела покидать апартаменты, которые теперь принадлежат Роману Радову.

Отметим, что гражданская супруга Олега Яковлева считает, что спорная жилплощадь должна достаться ей. Женщина даже предоставила документы, согласно которым, она вышла замуж за артиста за границей. Но выяснилось, что свидетельство о заключении брака – подделка.

"Саша никого не хочет слушать. Раньше мы общались, я ее поддерживала, считала, что конечно же у нее должна быть какая-то доля в наследстве. Саша ведь долго прожила с Олегом, заботилась о нем, сносила все особенности его характера. Он имел некую привязанность к пагубным привычкам, а Саша это терпела! Она как могла делала все для его концертной деятельности. Да, конечно, в этом плане она для меня просто герой!" – сказала журналистам супруга Кирилла Андреева, Лолита.

По словам жены артиста, Александра Куцевол играет с огнем, подделывая документы, ведь подобные деяния уголовно наказуемы. "Дурочка! Роман ведь ей предлагал квартиру, но только поменьше, но Саша ни на что не соглашается!" – сказала Лолита Андреева.

Где теперь проживает сожительница Олега Яковлева, избранница солиста "Иванушек" не знает. Но ей достоверно известно, что Куцевол конфликтует не только с близкими почившего певца, но и с поклонниками, которые приходят на могилу артиста.

"Бывает, что поклонники Олега Яковлева приносят ему на могилку искусственные цветы, чтобы они долго стояли. Но Саша против этого. Говорит, что Олег любил только живые. Она все выбрасывает, устраивает какие-то разборки на кладбище. Сама же всегда ставит ему на могилу сигареты и виски, что просто отвратительно! Как верующий человек, я понимаю, что это просто глумление над душой! Естественно, ему никакой виски не нужен, выпить его Олег не сможет. Человек и так при жизни был в страстях по алкоголю, а Саша это еще и усугубляет, тем самым заставляя его душу страдать!" – цитирует Лолиту Андрееву Sobesednik.ru.