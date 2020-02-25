"Ему стало так стыдно": Белохвостикова обвинила Делона в травме спины

Актриса сыграла в культовой картине роль Мари Луни. В ленте есть момент, когда герои попадают в засаду, действия происходят на набережной в Париже. Как рассказала Наталия Белохвостикова, во время работы над кадрами она повредила спину. Отчасти в этом был виноват и ее партнер – Ален Делон.
Съемки проходили осенью, спуск к воде был был очень скользким, поэтому актер попросил режиссеров надеть на него наколенники и нарукавники, чтобы не ушибиться во время падений. А девушка, которая по сюжету должна была его оттаскивать после ранения, снималась на высоченных шпильках и в тоненьком пальто.
"Я в те годы была очень худенькой. Ален Делон высокий достаточно человек, очень крепкий", – рассказывает Белохвостикова в эфире передачи "Судьба человека". Артист сильно удивился, когда увидел девушку в такой легкой одежде и без защиты. По словам женщины, ему стало так стыдно, он подошел к ней и спросил, что она будет делать, как играть. "Я сказала "Ну как... сейчас "мотор" скажут, и я побегу вас спасать", – вспоминает актриса.
Тогда Наталья очень неудачно упала и получила травму. Как она отметила, ее спина еще долго помнила тот спуск, выложенный брусчаткой.
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