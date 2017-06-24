Белохвостикова рассказала о своем знаменитом покровителе

Актриса рассказала, кто помог ей пробиться в кино. Подружки очень завидовали!

Актриса Наталья Белохвостикова сыграла в трех десятках картин. Началась же ее кинокарьера в 14 лет – она появилась в эпизоде фильма "Сердце матери", рассказывающем о Марии Ульяновой.

На экране Наташу увидел легендарный режиссер Сергей Герасимов ("Тихий Дон", "Юность Петра"), очень уж понравился ему типаж молодой актрисы. В ту пору он уже имел звание Народного артиста, был лауреатом Сталинской премии, кавелером многих орденов. Словом, человек влиятельный и известный.

"Сергей Апполинариевич как раз приступал к съемкам очередного фильма и сказал: "Найдите мне эту девочку!", – рассказала на открытии Московского кинофестиваля актриса корреспонденту Dni.Ru – А девочка была школьницей. Меня нашли и я пошла учиться во ВГИК. Причем Герасимов взял меня сразу на второй курс ВГИКа с формулировкой "ввиду выдающихся способностей". А вскоре снял меня в фильме "У озера". Правда, о том, что мне дали там главную роль, я узнала за три дня до отъезда на Байкал, где должны были происходить съемки".

В той картине Белохвостикова сыграла дочь главного героя Елену Бармину, которая полюбила немолодого и женатого директора целлюлозно-бумажного комбината. За эту работу в 1971 году актриса получила Государственную премию СССР. Как призналась Наталья, однокурсницы ей очень завидовали.

В 1974 году Наталия Белохвостикова вышла замуж за режиссера Владимира Наумова. Через полтора года у них родилась дочь Наталья. Втроем они и появились на красной дорожке кинофестиваля.