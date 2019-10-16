Муж прокомментировал слухи об операции на сердце Белохвостиковой

"Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете", – сказал Владимир Наумов.
Супруг Наталии Белохвостиковой подчеркнул, что ранее в прессе писали о его смерти, что, естественно, неправда. От других комментариев режиссер отказался, сообщает телеканал "360".
Напомним, ранее сообщалось, что народная артистка России Наталия Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце в московской клинике. Медики оценивают состояние актрисы как тяжелое. Якобы кинозвезда обратилась к врачам самостоятельно. Она пожаловалась на нарушение сердечного ритма.
Наталия Белохвостикова сыграла в трех десятках картин. Среди ее работ такие фильмы, как "Красное и черное", "Законный брак" и другие.
Карьера артистки началась довольно рано – в 14 лет. Наталия Белохвостикова появилась в эпизоде фильма "Сердце матери", рассказывающем о Марии Ульяновой. На экране Наташу увидел легендарный режиссер Сергей Герасимов. Мэтр с первого взгляда увидел в ней талант. Кинематографист разыскал юное дарование и определил к себе во ВГИК, сразу на второй курс.
После этого Герасимов снял Белохвостикову в фильме "У озера", Наталия получила главную роль. За эту работу в 1971 году актриса удостоилась Государственной премии СССР.
Наталия Белохвостикова замужем за режиссером Владимиром Наумовым с 1974 года. Знаменитости вырастили дочь Наташу. В 2007 году артистка усыновила трехлетнего мальчика.
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