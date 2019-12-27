Приемный сын Наталии Белохвостиковой выпал со второго этажа

Известие о несчастье, случившемся с ее сыном Кириллом, стало ударом для Наталии Белохвостиковой. Актриса так распереживалась, что была госпитализирована.

Актриса Наталия Белохвостикова прославилась благодаря таким фильмам, как "Красное и черное", "Законный брак", "Тегеран-43". С 1974 года актриса состоит в браке с режиссером Владимиром Наумовым. У них есть дочь Наталья. В 2007 году артистка усыновила трехлетнего Кирилла. Долгое время она скрывала мальчика – боялась, что излишнее внимание травмирует ребенка.

На момент усыновления Кирилла актрисе было 56 лет, а мужу 80. Белохвостикова пояснила: "Ну, мы безбашенные. Я вообще не рассуждала ни о чем, меня ничто не волновало. Я знала, что он не должен быть там, в этом аду". Актриса отметила, что ни в один из ее визитов мальчик не выдвигал никаких просьб. "Лишь однажды что-то попросил у меня. Это был крестик. И он до сих пор носит этот крестик. Один раз его снял – год назад, и чуть не умер", – призналась она.

По ее словам, сын упал со второго этажа. "Кирилл пошел к своему другу, и у них заклинило дверь. Кирилл опаздывал в школу, и отец его друга посоветовал ему спуститься по козырьку второго этажа. И он спустился. Головой вниз. Шесть часов шла операция, и мы не знали, что нас ждет", – рассказала Наталия Белохвостикова.

На логичный вопрос, как взрослый может посоветовать такое ребенку, актриса отметила: "Мало того, что он это посоветовал, потом пошел в полицию и, чтобы его не обвинили, попытался оговорить нас". А когда история стала достоянием общественности, репортеры атаковали актрису. От переживаний она сама попала в больницу.

"Я перенесла это плохо, заболела сильно. И Наташа с мужем сидели у операционной, а я лежала пластом. Потом я ездила к Кириллу в больницу. Он через трубочку полтора месяца ел из-за переломов", – цитируют артистку "7Дней". Сейчас, по словам Наталии, все в порядке.