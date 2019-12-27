Приемный сын Наталии Белохвостиковой выпал со второго этажа

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
партнеры
Пятница 27 декабря
Лента новостей
10:24
"Зло обречено": украинцы пришли в ужас из-за слов Путина
10:04
В московском метро студент жестоко избил пассажира
09:37
В Шереметьево случилось ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100
09:16
Рубль сдает позиции после взлета
08:50
Есть жертвы: подробности страшной авиакатастрофы в Казахстане
07:58
Снег и гололедица: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
05:12
Лукашенко грозят санкции после провальных переговоров с Путиным
04:14
Неудачные фото звезд: как делать красивые селфи
00:06
"Он был для меня всем": Боярский признался в связи с покойным братом
23:33
"Великая, родная!": Пугачева показала умершую Волчек
22:29
Песков рассказал о новогодних традициях Путина
22:15
"Страшно за детей": Киркоров откровенно о смерти Волчек
21:56
Первый канал из-за смерти Волчек экстренно меняет эфирную сетку
21:49
Волочкова не смогла выразить всю скорбь по ушедшей Волчек
21:37
"Не могу поверить": Кристина Орбакайте в шоке от кончины Галины Волчек
21:24
Не узнать: Виторган показал Волчек после смерти
21:19
"Без пафоса и формальностей": Ургант сам не свой после известия о смерти Волчек
21:17
"Часть моей семьи": Максим Галкин ошеломлен вестью о смерти Галины Волчек
20:55
Собчак разбита после новости о смерти Волчек
20:42
"Невосполнимая утрата": Басков сражен новостью о смерти Волчек
20:34
Стали известны подробности смерти Галины Волчек
20:25
Активисты "Волонтерской роты" поздравили москвичей с Новым годом
20:17
Появились подробности пьяного звонка Зеленского Путину
20:11
Довела истериками: знакомые Пелагеи откровенно об изменах ее мужа
20:07
Умерла Галина Волчек
19:32
Дед Мороз умер во время раздачи подарков детям из Североморска
19:23
В России исчез важный препарат для детей с раком крови
19:21
"Будет петь": Успенская решила сделать из дочери звезду
18:35
Мужчине из Новгородской области поставили диагноз "беременность"
18:34
Сущий ад: могилу Децла подожгли на Рождество
18:14
Молодую россиянку изрезали за пару тысяч рублей
17:40
"Придумана большая врака": Апина об ЭКО и рождении дочери
17:14
"Мы с ним замутили": Воробей призналась в связи с Майдановым
16:49
Может не выдержать: тяжело больного Порошенко крепко приложили
16:45
Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати
16:26
"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от появления у шеста Заворотнюк
16:25
Россиянам пригрозили "варварским отсасыванием"
16:15
"Люди помогают ему": Апина рассказала о тяжелом положении Моисеева
15:57
У отекшей Галины Волчек стремительно умирает мозг
15:43
Славянский гороскоп на 2020 год
15:41
"Бросить!": Солнцев высказался о разводе с агрессивной женой-пенсионеркой
15:38
"Кормилицей к лавке присосалась": голая Волочкова раскинула ноги в бане
15:38
Из-за незапланированной беременности? Топурия и Деньгов съехались
15:23
"Поняла, что пора": звезда шоу "Уральские пельмени" намекнула на свадьбу
14:41
Сибирь утонула в сугробах (видео)
14:40
"Наколи мне, кольщик, купола": Беркова собралась сделать тату на сосках
14:40
Путин и Зеленский договорились по Донбассу: ДНР и ЛНР ждет мрачное будущее
14:29
"А как же Эрнст?": беременную жену главы Первого застукали в объятиях сексуального красавца
14:28
"Должна висеть на доске позора": Асмус ужаснула своим видом
14:25
В число лучших работодателей России вошли "Росатом", Coca-Cola, СИБУР, "Мегафон" и QBF
14:25
Водитель погиб на месте: поезд сбил легковушку в Башкирии
14:12
Повторение судьбы Заворотнюк? Дано объяснение странной отметине на шее Долиной
14:08
Журналистку "Новой газеты" увезли в неизвестном направлении после обысков
13:58
Беременная Савельева обнажила свое главное достоинство
13:48
Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки
13:46
Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением
13:35
После вести о разводе Пелагею сняли в онкоцентре
13:32
Годовалый ребенок упал со второго этажа в ТЦ
13:24
"Знает подчиняющие волю методики": друг о зомбированной Степаненко дочери Петросяна
13:18
Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак
13:15
Лопес в латексном костюме произвела фурор
13:15
Батрутдинов в ужасе от измены финалистки шоу "План Б"
13:08
У наглого Порошенко отобрали деньги
12:53
В Москве напали на сотрудника Росгвардии
12:46
Лишь бы не драчливый: сын Башарова становится его копией
12:39
"Лицо отвалится": Миддлтон вынесли страшный приговор
12:30
"Уже не могу молчать": разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу
12:29
"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста
12:27
Как правильно заряжать смартфон
12:23
В Подмосковье неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена
12:10
С правилами не знакома и плевать хотела: Бузова устроила бесчинство на дороге
12:00
"Туалет – кровать": беременная Костенко поведала о проблемах
11:56
Эксперты рассказали об опасности денежных купюр
11:48
Вслед за Заворотнюк: после встречи с Зеленским именитая певица оказалась в больнице
11:45
"Заканчивайте уже!": дежурная у эскалатора по громкой связи отчитала Лободу в метро
11:32
"Летаете на уровне "Дома-2": Собчак потерпела оглушительный провал
11:24
Страшная авария под Москвой унесла жизнь человека
11:20
Старый Новый год с Денисом Мацуевым
11:19
Украинский гость закатил истерику в прямом эфире (видео)
11:18
"Это ее альфонс": Бледанс застукали в компании молодого мачо
11:01
Звезда Instagram ошарашила народ родами в воде (видео)
10:58
Стало известно о помолвке звезды фильма "Сумерки"
10:53
"Я старый, ворчливый, озлобленный": отмечающий 70-летие Боярский заговорил о переменах
10:46
Известный телеведущий сильно растолстел от горя
10:41
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
10:36
"Сидела дома и плакала": Малышева поделилась своей болью
10:35
На оранжевой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира на пути
10:28
Популярный блогер устроил Бузовой прилюдную сцену ревности
10:16
В США проболтались о подготовке атаки на Россию
10:11
Мальчик случайно застрелил младшую сестру в Приморье
09:49
"Держите себя в руках": строгий Лазарев возбудил россиян
09:42
Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева
09:38
Спортивный Путин довел украинцев до исступления
09:34
Как избежать похмелья 1 января: россиянам дали ценный совет
09:30
В ТРЦ "Европейский" открывается пространство иммерсивного искусства
09:17
"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
09:15
В московском метро женщина устроила поножовщину
09:01
Окрепнувшему рублю предрекли взлет
08:41
Россиян ожидает взлет цен на услуги ЖКХ
08:40
"Вы ее убиваете": Разин обвинил Зеленского в страшном предательстве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю
"Сосок аж в подмышке": у Волочковой заподозрили жуткую мутацию
В России появится робот-трактор для уборки снега
Названы самые популярные в мире смартфоны
Нарусова с раввинами пустилась в пляс под "Хава нагилу" на еврейском празднике
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
Шоу-бизнес

Приемный сын Наталии Белохвостиковой выпал со второго этажа

Наталья Белохвостикова. Кадр из фильма "Белый праздник" (1994)
Известие о несчастье, случившемся с ее сыном Кириллом, стало ударом для Наталии Белохвостиковой. Актриса так распереживалась, что была госпитализирована.
прочитано 1995 раз

Актриса Наталия Белохвостикова прославилась благодаря таким фильмам, как "Красное и черное", "Законный брак", "Тегеран-43". С 1974 года актриса состоит в браке с режиссером Владимиром Наумовым. У них есть дочь Наталья. В 2007 году артистка усыновила трехлетнего Кирилла. Долгое время она скрывала мальчика – боялась, что излишнее внимание травмирует ребенка.

ПО ТЕМЕ

Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

Наталья Белохвостикова разбилась на съемках

На момент усыновления Кирилла актрисе было 56 лет, а мужу 80. Белохвостикова пояснила: "Ну, мы безбашенные. Я вообще не рассуждала ни о чем, меня ничто не волновало. Я знала, что он не должен быть там, в этом аду". Актриса отметила, что ни в один из ее визитов мальчик не выдвигал никаких просьб. "Лишь однажды что-то попросил у меня. Это был крестик. И он до сих пор носит этот крестик. Один раз его снял – год назад, и чуть не умер", – призналась она.

По ее словам, сын упал со второго этажа. "Кирилл пошел к своему другу, и у них заклинило дверь. Кирилл опаздывал в школу, и отец его друга посоветовал ему спуститься по козырьку второго этажа. И он спустился. Головой вниз. Шесть часов шла операция, и мы не знали, что нас ждет", – рассказала Наталия Белохвостикова.

На логичный вопрос, как взрослый может посоветовать такое ребенку, актриса отметила: "Мало того, что он это посоветовал, потом пошел в полицию и, чтобы его не обвинили, попытался оговорить нас". А когда история стала достоянием общественности, репортеры атаковали актрису. От переживаний она сама попала в больницу.

"Я перенесла это плохо, заболела сильно. И Наташа с мужем сидели у операционной, а я лежала пластом. Потом я ездила к Кириллу в больницу. Он через трубочку полтора месяца ел из-за переломов", – цитируют артистку "7Дней". Сейчас, по словам Наталии, все в порядке.

Автор: 27 декабря 2019, 09:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ведь не с 9го. Со второго сколько людей во время пожаров выпрыгивают и ничего. Максимум ушибы или растяжения.
Гость
Ответить
Он каждый год выпадает из окна.
1

Популярные темы форума

Политика

Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки
15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве
Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение
Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину

Шоу-бизнес

Ахеджакова лишилась дара речи после страшной трагедии
Приемный сын Наталии Белохвостиковой выпал со второго этажа
Бузова вовсю наступает на пятки сдавшей Пугачевой
Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от появления у шеста Заворотнюк

Требуется срочная дезинфекция помещения
Шоу-бизнес

Умерла Галина Волчек

Артистке было 86 лет
Шоу-бизнес

Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак

Яна почувствовала себя оскорбленной
Шоу-бизнес

"Уже не могу молчать": разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу

У юмориста лопнуло терпение

Гороскоп

Славянский гороскоп на 2020 год
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
"Мне было страшно": Медведева взвыла из-за жестокой травли
Косторная может сняться с чемпионата России
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Регионы

"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru