"Она меня уколола": Азизу обвинили в преднамеренном инфицировании близкой подруги

Азиза и Алена Кравец долгое время были близкими подругами. Главная светская львица Москвы даже брала уроки вокала у исполнительницы песни "Милый моя твоя улыбка". Но дружба, видимо, в прошлом.

Когда Алена Кравец шла на съемку известного звездного ток-шоу, то и подумать не могла, чем это обернется. В студии были Анна Калашникова и Азиза. Но если первая вела себя спокойно, то вторая стала вдруг перебивать Аленушку, а потом и вовсе накинулась на нее. Дело дошло до кровопролития. Хотя из эфира эти драматичные кадры при монтаже вырезали.

"У Азизы на пальцах были тяжелые кольца с какими-то острыми вставками, плюс огромные ногти, – плачет Алена. – И она стала пытаться заткнуть мне рот, а я отбивалась. В итоге она уколола меня, впилась ногтями, а потом поцарапала мне руку от кисти до локти почти, полилась кровь".

Сразу из "Останкино" Кравец поехала к врачу. "А вдруг он меня чем-то инфицировала? – возмущается Алена. – Сейчас столько всякой заразы ходит. Тот же короновирус. Неизвестно, где она она этими руками с кольцами побывала. Словом, врач посоветовал мне сделать уколы от столбняка и бешенства, поставить капельницу от ВИЧ. Сходила на съемки, называется! Думаю, все дело в женской зависти – я молодая, успешная, красивая, богатая, востребованная, вот и бесится Азиза".

Алена в ужасе от всей это ситуации. "Еще и дорогое платье кровью испортила, – вздыхает она. – От Азизы такой агрессии я меньше всего ожидала. Я сказала ей, что ей не хватает чувства такта, поэтому пригласила ее в мою школу этикета, где учу людей хорошим манерам".

Напомни, утром стало известно, что Азиза собирается замуж и уже даже примерила платье от модного дизайнера Аники Керимовой. Но если будет нападать и на мужа, то рискует снова остаться одна.