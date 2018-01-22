Звезды попрощались с Шаинским в Москве

Сегодня, 22 января, состоялась церемония прощания с известным композитором Владимиром Шаинским. Проводить прославленного мэтра в последний путь собралось множество знаменитостей. Среди них отметились даже редко выходящие в свет певица Азиза и ее коллега Игорь Наджиев.