Звезды попрощались с Шаинским в Москве

Сегодня, 22 января, состоялась церемония прощания с известным композитором Владимиром Шаинским. Проводить прославленного мэтра в последний путь собралось множество знаменитостей. Среди них отметились даже редко выходящие в свет певица Азиза и ее коллега Игорь Наджиев.
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