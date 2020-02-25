Завидная невеста: 55-летняя Азиза тайно выходит замуж

Свадебное платье у звезды будет роскошным – из шелка и французского кружева. Наряд еще не готов, но уже видно, что он певице очень идет.
"Когда мы зашли в салон, Азиза уже была там, – сообщил один из посетителей Дома моды Аники Керимовой, приславший кадры. – Мы слышали, как Азиза сказала: "Я должна быть самой красивой невестой в мире!" На что Аника ей ответила: "С Вашей внешностью так и будет!" Мы еще слышали, что Керимова предлагала ей добавить к наряду камни и стразы, но Азиза была против".
Судя по всему, к Керимовой артистка обратилась неслучайно. Одежда дизайнера есть в гардеробе многих звезд: Наташи Королевой, Леры Кудрявцевой, Светланы Ходченковой, Анастасии Волочковой.
"Это будет не платье, а свадебный комбинезон со съемной фатиновой юбкой, расшитой кружевом", – пояснила позже корреспонденту "Дни.ру" модельер. Стоимость платья превышает два миллиона рублей.
Вероятно, мужем Азизы станет 50-летний бизнесмен Александр Бродолин. Выйти за него артистка собиралась еще в 2012 году, но торжество все время откладывалось. Скорее всего, Азиза и Александр распишутся в петербургском ЗАГСе, где в свое время регистрировали отношения Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Впрочем, Азиза хочет избежать шумихи и сделать свадьбу тайной.
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