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Лолита вызвала подписчицу на бой после обвинений в пении "под фанеру"

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская перешла на тюремный сленг в общении с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Певица позволила себе резко высказаться в ответ на замечание.
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Как известно, Лолита Милявская часто не выбирает, что сказать. В речи певицы проскальзывает ненормативная лексика, а также резкие выражения. Но из-за этого народная любовь к Милявской не угасает. Напротив, поклонникам нравится искренность и эксцентричность артистки так же, как и ее вокальные данные.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Однако далеко не все восторгаются талантом Лолиты. В комментариях под недавней публикацией артистки в инстаграм-аккаунте появилось едкое замечание от подписчика.

"Как обычно под фонограмму, как-то услышала Лолиту вживую – пипец, уже нет голоса или была не в голосе (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", – написал фолловер.

На этот комментарий Милявская решила обратить внимание и ответить в своем стиле: "За базар отвечаешь?". За ответ подписчику певица получила два десятка лайков. Остается только гадать, каким образом Лолита намерена призвать пользователя к ответу. Но зная вспыльчивый характер певицы, нельзя исключать, что тем самым она вызвала подписчицу на бой.

Автор: 25 февраля 2020, 13:34

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