Лолита вызвала подписчицу на бой после обвинений в пении "под фанеру"

Как известно, Лолита Милявская часто не выбирает, что сказать. В речи певицы проскальзывает ненормативная лексика, а также резкие выражения. Но из-за этого народная любовь к Милявской не угасает. Напротив, поклонникам нравится искренность и эксцентричность артистки так же, как и ее вокальные данные.
Однако далеко не все восторгаются талантом Лолиты. В комментариях под недавней публикацией артистки в инстаграм-аккаунте появилось едкое замечание от подписчика.
"Как обычно под фонограмму, как-то услышала Лолиту вживую – пипец, уже нет голоса или была не в голосе (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", – написал фолловер.
На этот комментарий Милявская решила обратить внимание и ответить в своем стиле: "За базар отвечаешь?". За ответ подписчику певица получила два десятка лайков. Остается только гадать, каким образом Лолита намерена призвать пользователя к ответу. Но зная вспыльчивый характер певицы, нельзя исключать, что тем самым она вызвала подписчицу на бой.
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