"Непродуктивно работал мужем": названа причина расставания Лолиты с супругом-альфонсом

В октябре прошлого года стало известно, что Лолита решила развестись со своим пятым супругом. Однако все оказалось не так просто. В программе "Пусть говорят" всплыли новые подробности неравного брака Дмитрия Иванова с известной певицей.

Сегодня в Басманном суде столицы стартовал процесс, направленный на то, чтобы признать союз артистки с молодым фитнес-тренером фиктивным. Этот брак обсуждала вся страна, однако решение расстаться вызвало еще больше споров, когда выяснилось, что все девять лет отношений мужчина был на содержании своей известной супруги.

Адвокат звезды надеется, что спортсмен признается в злом умысле. Сергей Жорин в эфире "Пусть говорят" поделился подробностями судебного разбирательства.

"Совсем недавно вскрылись обстоятельства, что до брака с Лолитой Дмитрий Иванов уже состоял в браке с довольно пожилой женщиной. В браке он находился семь месяцев. То есть он вступил в брак, как гражданин Белоруссии, получил гражданство России и тут же подал заявление на расторжение брака", – рассказал правозащитник.

"Лучше старенький, но богатый, чем молодой дурачок, который в какой-то момент перестает еще и играть в любовь", – заявила Эвелина Бледанс в студии "Пусть говорят", комментируя ситуацию с браком Милявской. Со стороны Лолиты к Дмитрию точно были искренние чувства, и женщина верила, что встретила молодого парня, который к ней относился с любовью и заботой, уверяет актриса. По словам подруги певицы, первые несколько лет все было так на самом деле, однако последние два года уже была иллюзия идиллии.

"Свою работу любящим, прекрасным мужем, лелеющим свою супругу, он стал некачественно выполнять. Он стал непродуктивно работать", – пересказала разговор с Лолитой Эвелина.

По мнению актрисы, Дмитрий Иванов имел определенную выгоду от брака со звездой, так как подобный союз давал ему возможность общаться со знаменитыми людьми, к которым он так тянулся. Однако это не единственные плюсы от женитьбы.

По мнению адвоката, целью мужчины было израильское гражданство, которое пара получила в 2018 году. Стоит отметить, что Лолита перед свадьбой заключила брачный контракт, поэтому ни на какие деньги звездной жены Дмитрий претендовать не сможет. Но если певица все же докажет, что союз был фиктивный, бывший может лишиться возможности уехать на ПМЖ на Землю обетованную.

Участники программы "Пусть говорят" высказали мнение о том, что подобное судебное разбирательство со стороны Лолиты выглядит как месть обиженной женщины. Впрочем, почему бы и нет. Тем более, недавно выяснилось, что на протяжении всей совместной жизни Дмитрий Иванов травил певицу БАДами, которые приносят вред организму.