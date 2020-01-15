Толкалина трогательно обратилась к Кончаловскому в день рождения

Несмотря на то, что брак двух знаменитостей распался в 2017 году, они сумели сохранить дружеские отношения и уважение друг к другу. Сегодня 15 января артистка поздравила бывшего супруга с Днем рождения.
Старшему сыну Андрея Кончаловского исполнилось 54 года. Любовь подчеркнула, что она бесконечно благодарна судьбе за то, что та послала ей встречу с Егором. По словам артистки, она до сих пор с теплотой в душе вспоминает общие приключения, рождение общего ребенка и даже расставание, сообщает Пятый канал.
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