"Там живут дебилы": затравленной на Украине MARUV предложили "свалить" в Россию

В День защитника Отечества Анна Корсун, известная как MARUV, решила поздравить мужчин с праздником в своем инстаграм-аккаунте. Под публикацией стали скапливаться негативные комментарии от подписчиков, которые осудили украинскую артистку за упоминание несуществующего в Незалежной праздника.
Позже в "Сторис" MARUV появилось гневное видео. В нем певица сообщила, что имеет право поздравлять людей с этим праздником, поскольку ее родные также имеют к нему отношение.
На сторону исполнительницы встал народный артист России Николай Расторгуев. В рамках интервью изданию "Подъем" лидер группы "Любэ" заступился за Анну: "Просто на Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходят – и все об этом знают – дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники..."
Напомним, что Петр Порошенко, будучи президентом Украины, в 2014 году отменил в стране День защитника Отечества. У армии Незалежной появился другой красный день календаря – 14 октября.
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