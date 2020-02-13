Николай Расторгуев отказался жить на нищенскую пенсию

Музыканту Николаю Расторгуеву исполнится 62 года 21 февраля. Исполнитель уже считается пенсионером, несмотря на то, что продолжает творческую карьеру. Накануне он рассказал о жаловании, которое получает от государства.

По словам лидера группы "Любэ", он знает, что в столице есть надбавки к пенсии, в том числе народным артистам. К слову, Николай носит это звание. Тем не менее, он сомневается, что оформлял ее и не может с точностью сказать, получает ли положенную ему сумму.

"Однажды наш музыкант спросил, какая у меня пенсия, и когда я назвал сумму, он сказал: "И как ты на это вообще живешь?". Точных цифр я уже не назову, не помню. Десятки тысяч? Ну вы что... Скажу одно: я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально", – заявил Расторгуев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В последнее время многие артисты, не стесняясь, рассказывают о размерах своих пенсий. Так, например, актриса Светлана Светличная, эстрадный певец Борис Моисеев и дрессировщик Юрий Куклачев ежемесячно получают по 50 тысяч рублей. А любимый многими Юрий Стоянов, исполняющий роли в телевизионной юмористической программе "Городок", и того больше – 62 тысячи рублей.