Муж перепутал вульгарно одетую MARUV с проституткой

"Да он подумал, что я проститутка, когда меня увидел, - вспоминает певица. – Мы познакомились в стриптиз-клубе. Честно говоря, я тогда действительно вульгарно выглядела. Молодая была, 19 лет, еще ума нет. Наряжалась во все леопардовое и блестящее".
Сегодня 27-летняя Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, замужем, но личную жизнь не афиширует, лишь изредка публикуя совместные снимки с супругом в "Инстаграм".
Яркие BDSM-образы бывшей студентки Харьковского политехнического института оценили все, кроме нынешнего избранника Александра. Как призналась звезда в утреннем шоу на "Новом радио", суженый не только принял ее за проститутку, но и не стеснялся отпускать сальные шуточки в ее адрес. Внезапная роль гейши девушку нисколько не смутила, и это обстоятельство не стало препятствием началу их отношений.
Несмотря на скандальную репутацию, MARUV оставила шумные тусовки и работу в стриптиз-клубе в прошлом. Ежедневные репетиции, тренировки и гастрольные туры не дают ей расслабиться. Тем более, на носу у нее весьма ответственное мероприятие – выступление на церемонии "Новое Радио AWARDS".
Певица сделала еще несколько признаний. Мол, хотя и является
вегетарианкой, но иногда позволяет себе "пару
затяжек" на какой-нибудь вечеринке.
Недавно Корсун отдыхала на популярном у селебрити острове Бали, где ее
пытались соблазнить "волшебными" грибами местные жители, однако законы страны
слишком жестоки, чтобы рисковать. MARUV подчеркнула, что не рекомендует никому принимать
запрещенные вещества.
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