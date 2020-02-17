Анфиса Чехова откровенно высказалась о смене фамилии

Анфиса Чехова задумала поменять фамилию еще в 17 лет. Осознанно сделать этот шаг помогли несколько факторов, рассказывает телеведущая в своем инстаграм-аккаунте.
Оказывается, в детстве Анфиса очень любила произведения Антон Павловича Чехова. Она успела прочитать их абсолютно все. Однако на экзамене девушку завалили вопросом из произведения "Ионыч", Анфиса забыла отчество главного героя. Несмотря на это, в институте ей дали прозвище "Чеховедка".
Все говорило о том, чтобы стать тезкой любимого писателя по паспорту. Анфиса решилась и поменяла фамилию Корчунова на Чехова.
Также у Анфисы есть интересная традиция. Если в городе, в который она прибыла, есть ресторан с названием "Чехов", телеведущая обязательно старается его посетить.
Ранее Анфиса Чехова сообщила о старте своего нового шоу на телеканале "Ю". Проект "Модель XL" будет выходить в эфир с 22 февраля. Также в съемках приняли участие звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина, стилист Николай Овечкин и психолог Павел Раков. Они будут оценивать участниц шоу.
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