Волочкова открыто высказалась о половой связи с миллионером

Анастасия Волочкова впервые раскрыла подробности романа с чилийским богачем Доном Мигелем. Сделала это балерина в своей книге "Плата за успех".



Звезда рассказала, как однажды приехала на гастроли в Чили. Там танцовщица должна была выступать в двенадцати городах. Уже после первого концерта к Анастасии Волочковой подошел мужчина в черном сомбреро, кожаном плаще и с букетом роз. Им оказался местный миллионер Дон Мигель, прославившийся в области фармацевтики и мотобайков.

Бизнесмен пригласил российскую знаменитость в гости. Отправилась туда балерина на его личном самолете, которым он управлял. Кроме того, миллионер прокатил Анастасию Волочкову на своем мотобайке. Она призналась, что поездка повергла ее в трепет.

На ранчо Дон Мигель поселил танцовщицу в одной из своих комнат, а потом в знак любви и уважения подарил золотое платье, сообщает сайт "Комсомольская правда". По словам Анастасии Волочковой, роскошный наряд словно был специально подобран для нее.

Звезда призналась, что они проговорили у огня почти всю ночь. Анастасия Волочкова рассказывала влиятельному чилийцу о своей дочери Арише, отношениях с мамой и балете.

Однако, как отметила танцовщица, интимной близости с Доном Мигелем у нее не случилось. Она до сих пор жалеет об этом. Ведь, по признанию Анастасии Волочковой, таких мужчин ей на пути больше не встречалось.