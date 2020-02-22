Съехавшая от Волочковой 14-летняя дочь начала зарабатывать

Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой, Ариадна Волочкова, родилась в 2005 году. Отец девочки – бизнесмен Игорь Вдовин. Через год после появления малышки на свет ее родители разошлись. Сегодня у отставной примы и предпринимателя довольно сложные отношения: Волочкова обвиняет Вдовина в похищении ста миллионов рублей, бизнесмен, в свою очередь, говорит, что у танцовщицы не все в порядке с головой.
Ариадна Волочкова достаточно давно живет у отца. Официальная причина переезда подростка – близость дома Вдовина к школе. Дочь балерины отлично ладит с новой избранницей бизнесмена. 14-летняя Ариадна и ее мачеха вместе ходят по магазинам, посещают светские мероприятия.
Наследница скандальной балерины уже пробует самостоятельно зарабатывать. Волочкова-младшая продала за пять тысяч рублей свою картину. Половину вырученной суммы Ариадна отдаст на благотворительность – приюту для животных. Юная красавица отметила, что подписала работу как A.Volo.
"Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в нее эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины. Если захотите – покажу. Это серьезная вещь, а не просто деградация. АБСТРАКЦИЯ (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала дочь Анастасии Волочковой в личном "Инстаграм".
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