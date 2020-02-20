Крупным планом: Волочкова пожаловалась Борисову на съемку в кабинете гинеколога

Анастасию Волочкову пригласили на ток-шоу к Дмитрию Борисову, чтобы она высказалась о съемках в кабинете гинеколога и поделилась своим возмущением. "Девчонки объявили войну камерам, и я к ним присоединяюсь! Мы должны объединиться! Роды – это не шоу!" – кричала балерина.
"Любой визит к женскому врачу – это стресс для девочек, – уверена Настя. – А если при этом вас снимает камера – стресс обеспечен вдвойне! Девчонки из Калининграда объявили флешмоб против незаконных съемок в местном роддоме и отделении гинекологии".
Звезда танца уверена, что съемки из гинекологического кресла не могут быть достоянием общественности. Это тайна врача и пациента. Согласна с ней и ее подруга Алена Кравец.
"Я слежу за своим женским здоровьем, регулярно хожу к гинекологу, но от одной мысли, что мое тайное сокровище снимает камера, дурно становится. Это очень интимное, очень личное, – заверила главная светская львица Москвы. – Я бы не хотела, чтобы моя холеная "бабья совесть" всплыла где-то в Сети. Видеть меня во всей красе может только любимый".
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