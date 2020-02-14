"Шикарная женщина": популярная актриса привела Филиппа Киркорова в восторг

По словам короля российской эстрады, Шарлиз Терон – "шикарная женщина", очень высокая, с него ростом. А вот Рене Зеллвегер очень трогательная. Эти и другие признание опубликовало в своем инстаграм-аккаунте Love Radio.
Филипп Киркоров сообщил, что с Брэдом Питтом познакомился пару лет назад, когда тот был в Москве на презентации своего кино. По его мнению, актер похож на Алексея Чадова, потому что они оба худенькие.
Знаком певец и с Мадонной. Селин Дион российский артист и вовсе знает почти 30 лет. По словам Филиппа Киркорова, отечественные церемонии ни чем не отличаются по организации, по пафосности, по красоте и съемкам, от того, что происходит за границей.
При этом певец отметил, что ему было с чем сравнить. Филипп Киркоров заявил, что отличие только в том, что за рубежом охрана более придирчивая и немножко больше фальши.
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