"Шикарная женщина": популярная актриса привела Филиппа Киркорова в восторг

Филипп Киркоров рассказал о знакомстве с мировыми знаменитостями. Оказывается, его очень впечатлила Шарлиз Терон.

По словам короля российской эстрады, Шарлиз Терон – "шикарная женщина", очень высокая, с него ростом. А вот Рене Зеллвегер очень трогательная. Эти и другие признание опубликовало в своем инстаграм-аккаунте Love Radio.

Филипп Киркоров сообщил, что с Брэдом Питтом познакомился пару лет назад, когда тот был в Москве на презентации своего кино. По его мнению, актер похож на Алексея Чадова, потому что они оба худенькие.

Знаком певец и с Мадонной. Селин Дион российский артист и вовсе знает почти 30 лет. По словам Филиппа Киркорова, отечественные церемонии ни чем не отличаются по организации, по пафосности, по красоте и съемкам, от того, что происходит за границей.

При этом певец отметил, что ему было с чем сравнить. Филипп Киркоров заявил, что отличие только в том, что за рубежом охрана более придирчивая и немножко больше фальши.