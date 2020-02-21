"Вас не жалует Первый канал": Максим Галкин обратился к известной певице

Все началось с того, что в очередном выпуске программы "Сегодня вечером" на Первом канале Максим Галкин сказал, что все песни группы "Мираж" исполняла Маргарита Суханкина. Эти слова шоумена сразили Наталию Гулькину наповал. Она выступила с опровержением у себя на страничке в популярной соцсети.
Не остался в стороне и сам Максим Галкин. Он публично обратился к Наталии Гулькиной, которая, к слову, накануне, 20 февраля, отметила свой день рождения. "Дорогие подписчики, это мое обращение связано с тем, что Наташа Гулькина в своем "Инстаграм" обратила внимание мое и редакции "Сегодня вечером", что в нашей программе была сделана досадная ошибка", – начал свою речь Максим Галкин.
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