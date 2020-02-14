Ургант поглумился над Собчак на всю страну

Популярность нового шоу Ксении Собчак на Первом канале начала расти за счет колких и недоброжелательных комментариев как от телезрителей, так и от коллег по цеху.
Телеведущий Иван Ургант очередной выпуск своей вечерней программы, которая выходит в эфир сразу после скандального "Док-Ток" от Ксении Собчак, решил начать с колкой шутки:
"Закончилось шоу "Док-Ток". Что, не заметили? А оно закончилось".
Далее в программе "Вечерний Ургант" ведущий продолжил обсуждать последние новости в стране. Он упомянул о свежей инициативе от Госдумы – запрет на работу водителями такси насильникам и убийцам. Как посчитал Ургант, такие люди могут не расстраиваться и найти себе работу в шоу "Док-Ток" – сниматься в качестве актеров в сюжетах.
Новый проект Первого канала планировал ворваться в эфир. "Док-Ток" подавался как абсолютно новый формат – обсуждение в студии резонансных тем и показ документальных фильмов. Первые три выпуска были про сестер Хачатурян. Но что-то пошло не так. Зрители разнесли новое шоу в пух и прах. Многие нашли сравнение передачи с уже имеющимися на ТВ – "Пусть говорят" и "Прямой эфир".
В четвертом выпуске "Док-Ток" Ксению Собчак сменил Александр Гордон. Но нет, журналистку не заменили. Просто так изначально и планировали продюсеры – у проекта будут два разных ведущих.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Надоело жевать ковёр
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Не зовет замуж спустя 8 лет
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Дочку бросил партнер по танцам
Кто знает,работу можно найти ,через обычное трудоустройство ,даже за маленькие деньги,или это в прошлом?