Собчак засмеяла вступившего в партию Шнурова

Ранее появилась информация о вступлении лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в "Партию роста", во главе которой стоит экс-кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Сам музыкант неоднократно говорил, что займется политикой, когда найдет свой электорат и сможет помочь ему.
Мимо такой новости не смогла пройти Ксения Собчак. Журналист решила съязвить и напомнить подписчикам своего телегам-канала, как Сергей Шнуров смеялся над ней, когда в 2018 году она выдвигала свою кандидатуру в президенты.
"А ларчик, оказывается, открывался просто. Оказывается, Сергей сам очень хотел! "Почему она, а не я?" – вот и вся мотивация насмешек и "едких" строк", – написала Ксения.
Однако Собчак пожелала новоиспеченному политику удачи, добавив, что всегда ценила в Сергее оригинальность.
В интернете появилась информация о том, что музыкант возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, но в пресс-службе "Партии роста" поспешили опровергнуть эту информацию и заявили, что такой вопрос не обсуждался.
"В планах пока такого... Может быть, есть, а может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов", – приводит слова Шнурова "Интерфакс",
Напомним, что с февраля 2019 года лидер группы "Ленинград" входит в совет комитета Госдумы по культуре.
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