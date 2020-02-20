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Шоу-бизнес

Собчак засмеяла вступившего в партию Шнурова

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист и телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу вступления музыканта Сергея Шнурова в "Партию роста". Поделиться мыслями она решила в своем телеграм-канале.
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Ранее появилась информация о вступлении лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в "Партию роста", во главе которой стоит экс-кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Сам музыкант неоднократно говорил, что займется политикой, когда найдет свой электорат и сможет помочь ему.

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Шнуров вступил в политическую партию

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Мимо такой новости не смогла пройти Ксения Собчак. Журналист решила съязвить и напомнить подписчикам своего телегам-канала, как Сергей Шнуров смеялся над ней, когда в 2018 году она выдвигала свою кандидатуру в президенты. 

"А ларчик, оказывается, открывался просто. Оказывается, Сергей сам очень хотел! "Почему она, а не я?" – вот и вся мотивация насмешек и "едких" строк", – написала Ксения. 

Однако Собчак пожелала новоиспеченному политику удачи, добавив, что всегда ценила в Сергее оригинальность.

В интернете появилась информация о том, что музыкант возглавит список партии на думских выборах в 2021 году, но в пресс-службе "Партии роста" поспешили опровергнуть эту информацию и заявили, что такой вопрос не обсуждался.

"В планах пока такого... Может быть, есть, а может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов", – приводит слова Шнурова "Интерфакс",

Напомним, что с февраля 2019 года лидер группы "Ленинград" входит в совет комитета Госдумы по культуре. 

Автор: 20 февраля 2020, 19:26

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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На опубликованном снимке она запечатлена в классическом сером костюме: пиджаке и брюках. Под него она надела оранжевый прозрачный бюстгальтер. Образ Собчак дополняют кулон в виде креста в тон топа и несколько колец. Собчак, ну не оглоляйся , ты старая и страшная и не помогают ни дорогие наряды, ни стриптиз, ни пластические хирурги. Это навсегда как клеймо прокаженной.
Гость
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Сергей вырос из коротких штанишек...Ксения попыталась- но неудачно...Журналист 1 канала с танцами возле Храма или катафалк...
Гость
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Собчак потеряла остаток разума. Не всегда большие деньги подают ума и красоты.
Гость
Ответить
Офуительная культура в петушарне на Охотном ряду.
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