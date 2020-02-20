Шнуров вступил в политическую партию

Основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Его заявку одобрили на общем собрании политической организации Бориса Титова, сообщает URA.ru. О соответствующем решении заявила глава фракции Партии роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.
Шнуров выразил уверенность, что "пригодится" соратникам Титова, и пообещал называть вещи своими именами. "Со мной будет явно веселее", – сказал музыкант.
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