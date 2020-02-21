"У тебя что, денег нет?": вступившего в партию Шнурова опустили ниже плинтуса

На Законодательном собрании отделения Сергей Шнуров с уверенностью заявил, что "пригодится" соратникам Бориса Титова. Также он пообещал называть вещи своими именами. "Со мной будет явно веселее", – цитирует шоумена телеграм-канал Mash.
Однако не все оценили рвение артиста к политическому самоопределению. К примеру, музыкальный критик Олег Кармунин, который ведет популярный телеграм-канал "Русский шаффл", довольно резко высказался по поводу вступления исполнителя в "Партию роста".
"Сергей Шнуров вошел в какую-то там партию. В телеграме ходит видео, где он лебезит перед чиновниками и говорит липко: "я вам пригожусь". Тьфу! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – пишет Кармунин.
Как отметил критик, он не понимает, чего не хватает талантливому музыканту и народному любимцу, который собирает стадионы. "У тебя что, денег нет? Зачем ты это делаешь? Ты же глыба. Они пальца твоего не стоят, эти секретари обкома", – удивляется автор "Русского шаффла".
Кармунин призвал артиста одуматься и не совершать ошибки. Он считает, что музыканту мирового уровня не пристало выслуживаться перед людьми, которые, по его мнению, "сидят бумажки перебирают, отчеты пишут". Сам Сергей Шнуров пока не прокомментировал свой новый политический статус.
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