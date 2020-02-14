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"Мальчики любят друг друга": Алена Кравец рассказала о геях в шоу-бизнесе

Алена Кравец. Фото:instagram.com/kravetsalena
Алена Кравец поздравила поклонников с Днем святого Валентина. При этом модель поделилась своими смелыми рассуждениями о любви и сексе.
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Она отметила, что рядом с любовью всегда соседствует ревность, случаются и измены. По словам Алены Кравец, некоторые пары договариваются между собой сразу, что секс – это не измена.

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Светская львица полагает, что защищенный секс может быть и на стороне. А вот любовь и быт – только вдвоем. Алена Кравец отметила, что среди ее знакомых попадаются такие пары – причем, они очень счастливы и долго живут вместе. 

Рассказала певица и о парах, которые разнообразят свою интимную жизнь игрушками из магазинов для взрослых и приглашением в постель третьего. "В этом тоже нет, на мой взгляд, ничего страшного", – заявила звезда.

Вместе с тем, Алена Кравец добавила, что среди ее знакомых есть и однополые пары, где "мальчики любят друг друга или девочки". И в этом модель ничего предосудительного не видит. "В шоу-бизнесе, кстати, таких – половина. Хотя со сцены строят из себя Казанов, сердцеедов, ловеласов и мачо", – поделилась знаменитость.

Автор: 14 февраля 2020, 17:39

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