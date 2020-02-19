Невинность всегда в цене: Кравец ищет состоятельного мужика для 12-летней дочери

"Готовь сани летом, а телегу – зимой", – гласит русская пословица. Руководствуясь народной мудростью, главная светская львицы Москвы Алены Кравец начала поиск хорошего жениха для малолетней дочери.

Даниэлле – единственной дочери Алены Кравец – всего 12 лет. Но заботливая мать уже сегодня думает о семейном счастье девочки.

"На Руси всегда существовал предварительный сговор родственников, сватовство, обручение, после которого юноша и девушка становились женихом и невестой перед людьми и перед Богом, – говорит начитанная Алена. – От сговора до венчания могло пройти несколько лет, поэтому и появились слова "суженая" и "обрученная". Жениха или невесту выбирали родители. Сыну старались найти, прежде всего, хорошую хозяйку, дочь – отдать в крепкую, зажиточную семью. Этим же занимаюсь сегодня и я".

По закону Российской Федерации в брак разрешено вступать с 18 лет без ограничений, либо с 16 при наличии согласия родителей или опекунов. Даниэлле осталось ждать всего ничего. И Алена обещает, что за оставшееся время найдет своей кровиночке хорошего мужа. "Мне важно, чтобы это был состоявшийся, состоятельный, щедрый мужчина, в идеале без детей и прошлых браков, – рассказала о критериях Кравец. – Я присматриваюсь к депутатам или членам Совета Федерации – там много завидных женихов. Им достанется сокровище – красивая, порядочная, образованная девочка из аристкократической семьи, сохранившая девственность, что очень важно".

Стоит напомнить, что исстари браки были ранними. В XVIII веке вполне подходящим для семейной жизни считался возраст 14-15 лет. С середины XIX века в законный брак могли вступать юноши с 18 лет, а девушки – с 16 лет. Так что в годы оные любимая дочь Алены Кравец уже готовилась бы идти под венец.