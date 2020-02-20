Юля Волкова из t.A.T.u "накричала" страшную болезнь

Юля Волкова активно ведет свой микроблог – регулярно выкладывает фото и общается с подписчиками. Однако поклонникам все же не стоит надеяться на новые хиты в ближайшем будущем.
Как заявляет концертный директор артистки Катерина Дорош, ни выступлений, ни песен в обозримых планах нет. Причина – проблемы с голосом, которые девушка заработала еще во время участия в t.A.T.u. Также сотрудник Волковой отметила, что у Юли неполадки со здоровьем, творческой деятельности нет совсем.
Композитор Александр Войтинский, один из авторов проекта, рассказал, что Юля Волкова "накричала" болезнь. Мужчина отметил, что изначально идея группы была не в академическом пении, а в крике – профессионалы называют это "петь на связках". "Все, что было дано природой, она выплеснула и просто надорвалась. Думаю, от этого все проблемы", – приводит слова Войтинского "Комсомольская правда".
Юлия Волкова не распространяется о личной жизни. Точно известно лишь, что девушка воспитывает двоих детей – 15-летнюю Вику и 12-летнего Самира.
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