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"Без этой гадости вечер не проводила": стало известно о проблемах "татушки" Волковой с наркотиками

Юлия Волкова. Фото: www.globallookpress.com
Концертный директор Сергей Лавров рассказал о проблемах с наркотиками экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой. Менеджеру приходилось добывать запрещенные вещества для артистки.
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Сергей Лавров сотрудничал с прославленным девичьим коллективом много лет назад. По словам концертного директора, Юлия Волкова без "допинга" не могла прожить и дня.

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"Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний ее директор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать", - сказал Лавров.

Также менеджер прокомментировал скандал с актрисой Натальей Бочкаревой. По некоторым данным, минувшей осенью звезду сериала "Счастливы вместе" с кокаином в трусиках задержали полицейские.

"Что сказать... В тихом омуте черти водятся. Бочкарева в момент сотрудничества со мной не была замечена с наркотиками. Могла позволить себе только бокал красного вина, не больше", – сказал Лавров в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

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Публикация от Юлия Волкова (@volkova_juliaofficial)

Отметим, что Наталья Бочкарева вспоминать о случившемся не хочет. Теперь знаменитость вынуждена периодически появляться в зале суда. Наталью обвинили в незаконном хранении и употреблении запрещенных веществ. Она находится под подпиской о невыезде. 

"Я не смотрю телевизор и не листаю "Инстаграм". И прекрасно себя чувствую. Мне есть чем заниматься, а не перемывать кости кому-то там. Новый год встречу дома с семьей. Раньше уезжали на Мальдивы или в Дубай. В этот раз решили отметить Новый год в Москве. Здесь очень красиво. У нас очень интересная жизнь, поэтому мне не до слухов и не до сплетен", – отметила Наталья Бочкарева.

23 декабря 2019, 11:25

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