"Удвоили охрану": Катина из "Тату" рассказала о преследованиях неадекватного фаната

По словам певицы, из-за огромной популярности ее до сих пор продолжают преследовать сумасшедшие поклонники. Недавно артистке и ее родственникам начали поступать угрозы от неизвестного.
Лена Катина была вынуждена написать заявление в полицию. Стражи порядка вычислили злоумышленника и направили к нему патруль для слежки. Кроме того, звезде удвоили охрану. "Также появилась еще один охранник – женщина, которая будет сопровождать меня даже в туалет", – цитирует Лену Катину Starhit.
Подобные инциденты с неадекватными фанатами сказались на психике знаменитости. Она призналась, что однажды слегла с нервным срывом – из-за этого пришлось отменить концерт в Анадыри. Концертный график "Тату" был очень напряженным. "Было трудно очень прийти в себя", — утверждает Катина.
Сегодня Лена Катина вспоминает время, проведенные в "Тату", с теплыми чувствами. "Это же целая жизнь, да еще такая насыщенная и интересная! Кстати, в моем новом альбоме "МОНО" последняя песня "После нас" посвящена тем временам группы. Там есть такие строчки "после нас не осталось звезд, после нас не сойти с ума", — поделилась певица.
Напомним, что 17 февраля 2014 года Лена Катина разместила на официальном канале видеообращение о том, что она больше не будет работать вместе с Юлией Волковой и что "Тату" вновь прекращает свое существование. В последний раз они выступали вместе в 2016 году на концерте по случаю юбилея детского коллектива "Непоседы". Кстати, в его составе Катина когда-то приезжала на "Славянский базар в Витебске".
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
девственник в 27
Я хороший будущий муж
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!