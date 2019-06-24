"Татушка" сплясала с голым мужиком посреди Нью-Йорка (видео)

Юлия Волкова – бывшая участница культового дуэта "Тату" – исполнила зажигательный танец на улице Нью-Йорка. Партнером певицы выступил знаменитый "голый ковбой".

Юлию Волкову захватила музыка "голого ковбоя" - знаменитого уличного музыканта с Таймс Сквер. Бывшая "татушка" пустилась в пляс, а когда песня была спета, артисты поцеловались.

Юлия Волкова сопроводила пост в Instagram строчкой из песни группы "Тату": "Я продолжаю простые движения". Ролик комментируют преимущественно иностранцы, которые восхищаются номером в исполнении "двух легенд", как назвал героев видео один из поклонников, пишет Пятый канал.