"Татушка" сплясала с голым мужиком посреди Нью-Йорка (видео)
Юлию Волкову захватила музыка "голого ковбоя" - знаменитого уличного музыканта с Таймс Сквер. Бывшая "татушка" пустилась в пляс, а когда песня была спета, артисты поцеловались.
Юлия Волкова сопроводила пост в Instagram строчкой из песни группы "Тату": "Я продолжаю простые движения". Ролик комментируют преимущественно иностранцы, которые восхищаются номером в исполнении "двух легенд", как назвал героев видео один из поклонников, пишет Пятый канал.
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