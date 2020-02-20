"Нас ничего не связывает": Алсу наплевала на переживания Пугачевой

В новом выпуске "Осторожно, Собчак!" приняла участие Алсу. Она впервые ответила на вопросы, связанные со скандалом в шоу "Голос. Дети".

Почти половину интервью Ксения Собчак посвятила обсуждению ситуации вокруг победы дочери певицы в конкурсе на Первом канале. Напомним, когда стало известно, что Микелла выиграла с колоссальным отрывом от других участников, в Сети разразился скандал. Многие стали говорить о накрутке, что вынудило жюри впервые за историю шоу пересмотреть результаты. В процессе пересчета выяснилось, что у дочери Алсу "вброс" действительно был, поэтому в итоге победителями объявили всех финалистов.

Напомним, в эфире "Осторожно, Собчак" певица сделала заявление: "Ксюш, я признаюсь: да, я покупала голоса. Покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала". Женщина отметила, что отправила в поддержку ребенка 40 сообщений, так как у нее два телефона.

Ксения Собчак решила уточнить у певицы, как та может прокомментировать слова мужа своей в некотором роде наставницы. Ведущая зачитала реакцию Максима Галкина на скандал вокруг детского конкурса. "Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный невероятный голос – я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно, когда несправедливо", – привела цитату жена Константина Богомолова.

Как уточнила Собчак, она помнит, что Примадонна выводила тогда еще начинающую артистку на сцену и вместе с ней исполняла одну из композиций. Ведущая спросила у Алсу, почему было ощущение, что и Пугачева, и Галкин заняли сторону Ержана и пересчета голосов, несмотря на то, что все-таки дружат с семьей певицы. "Нас как бы ничего не связывает, у нас отношения всегда ограничивались "привет, пока, как дела", то есть мы никогда не общались семьями", – ответила женщина. – "Ну вот они заняли такую позицию, у них такое мнение".

Также в интервью Собчак Алсу со слезами на глазах призналась, что если бы могла вернуться назад, то вряд ли бы послала Микеллу на "Голос.Дети".

