Первый канал запретили после оглушительного скандала

На днях стало известно, что Дмитрий Шепелев покинул Первый канал. Популярный ведущий расстался с программой "На самом деле", у руля которой стоял на протяжении нескольких лет. Ходят слухи, что заменит шоумена актер Тимур Еремеев. Он прославился благодаря как раз Первому каналу. Тимур появился на шоу "Пусть говорят" с заявлением о том, что он является внебрачным сыном Спартака Мишулина.
Тогда ДНК-экспертиза подтвердила его родство с народным артистом. Однако категорически против оказалась законная дочь Спартака Мишулина Карина. Она обратилась в суд с многочисленными исками и запретила Еремееву официально называть себя сыном легендарного актера. После ряда программ о личной жизни мэтра разразился скандал. Дошло до того, что вдову Спартака Мишулина сразил инсульт. О том, что сейчас происходит в жизни Карины, журналисты решили узнать из первых рук, связавшись с артисткой.
В частности, Карина рассказала о самочувствии ее матери. "Мама двигается, ходит, разговаривает. Но в целом все не очень хорошо", – призналась Мишулина. Что касается Тимура Еремеева, она убеждена, что его кто-то спонсирует. Более того, якобы редакторы ток-шоу выдумали историю о внебрачном сыне, чтобы раскрутить артиста и впоследствии сделать из него ведущего.
После череды скандалов Карина Мишулина больше не смотрит Первый канал. "Этот канал в нашей семье под запретом!" – заявила актриса в разговоре с "Собеседником". Также она прокомментировала данные о возможном появлении Тимура Еремеева в качестве ведущего шоу "На самом деле". Она дала понять, что ей это неинтересно. "Я про это впервые слышу. Слава Богу, мы выиграли все суды и доказали, что между нами нет никакого родства. Поэтому мне все равно, кто этот человек и чем он занимается. Очень много своих дел", – отрезала актриса.
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