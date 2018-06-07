Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

  • Дата рождения: 22 ноября 1979
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 162
  • Вес: 50
  • Размер груди: 2
  • Жена/Муж: Иван
  • Дети: Кристина, Полина

Карина Мишулина - российская актриса театра и кино, знакомая телезрителям по роли учительницы биологии в популярном комедийном сериале «Физрук». Карина родилась в Москве, в семье знаменитого актера Спартака Мишулина и технического сотрудника телерадиокомпании «Останкино» Валентины Мишулиной. После школы поступила в Театральное училище имени Щепкина, которое окончила в 2000 году.

Личная жизнь.

В первый раз Карина Мишулина вышла замуж, едва окончив театральное училище. Причем со своим мужем Олегом она заключила брак, не ставя в известность своих родителей. Молодая семья не просуществовала долго, так как Олег, набрав около 30-ти кредитов, бросил супругу и их совместную дочь Кристину.

Вторым мужем Мишулиной был актер и продюсер Владимир Мельников, снимавшийся в сериале «Раскол», от которого она родила дочку Полину. После развода Владимир с дочерью не общается.

Позднее она все же встретила мужчину, который, по словам самой актрисы, характером напоминает ей отца. Математик Иван Коробов родом из Баку, однажды возвращался из командировки и неожиданно для самого себя поехал не по той дороге, по которой планировал. На Садовом кольце он увидел голосующую девушку и решил подвезти ее. Попав в пробку, молодые люди разговорились, после чего встречались полтора года, а в октябре 2015 года поженились. Карина и Иван считают свою встречу знаком судьбы.

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