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Шоу-бизнес

"Пусть фантазирует дальше": Тимур Еремеев едко отреагировал на критику Карины Мишулиной

Карина Мишулина. Фото: www.globallookpress.com
16 июня на Первом канале стартует новое шоу – "Семейные тайны", которое будет вести Тимур Еремеев, утверждавший, что является сыном актера Спартака Мишулина. Дочь артиста Карина Мишулина уверена, что молодому человеку помогли нужные люди.
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На новую должность звезды сериала "Кухня" сразу отреагировала Карина Мишулина. "Семейные тайны" представляют собой документальный фильм, где в перерывах показанные кадры будут обсуждать ведущий и его гости.

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Карина Спартаковна Мишулина актриса

У многих вызвала вопросы новость о том, что ведущим новой передачи станет именно Тимур Еремеев. Ведь у артиста нет серьезного опыта в тележурналистике. О том, как ему удалось получить проект в прайм-тайм, высказалась Карина Мишулина.

Актриса полагает, что Тимуру помогли нужные люди. Сам же Еремеев это отрицает. По его словам, руководство Первого канала положительно оценило пилотный выпуск программы.

Еремеев сообщил, что реакция Карины Мишулиной для него не новость. "Очень сложно даже просто комментировать дичайший бред, который она уже не в первый раз выдает. Несет такую нелепицу, что серьезно реагировать бессмысленно. Пусть фантазирует дальше", – приводит слова Тимура Еремеева Sobesednik.ru.

Как писали "Дни.ру", в новой программе Тимур Еремеев будет рассказывать о тайнах знаменитостей прошлого века. Карина Мишулина ранее утверждала, что давно знала о том, что Тимур может стать ведущим. 

Автор: Валерия Нарская16 июня 2019, 00:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальная слава Карины Мишулиной

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Илона
Ответить
Тимур обладает харизмой, приятен в общении, вел себя на передачах достойно. Будет приятно видеть его ведущим. Что касается Карины, ее такой воспитали ее родители - лживой, видящей мир через свою призму. Не признает очевидное. О том, что еще и подлая - было доказано на одной из передач, где женщина передала в студию записи разговора с Кар. Психически нестабильная. Пусть живет со своей правдой - кривдой. Тимуру это никак не мешает. Он живет своей жизнью. А Карина с мужем живут только с оглядкой на Тимура.
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