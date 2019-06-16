"Пусть фантазирует дальше": Тимур Еремеев едко отреагировал на критику Карины Мишулиной
На новую должность звезды сериала "Кухня" сразу отреагировала Карина Мишулина. "Семейные тайны" представляют собой документальный фильм, где в перерывах показанные кадры будут обсуждать ведущий и его гости.
У многих вызвала вопросы новость о том, что ведущим новой передачи станет именно Тимур Еремеев. Ведь у артиста нет серьезного опыта в тележурналистике. О том, как ему удалось получить проект в прайм-тайм, высказалась Карина Мишулина.
Актриса полагает, что Тимуру помогли нужные люди. Сам же Еремеев это отрицает. По его словам, руководство Первого канала положительно оценило пилотный выпуск программы.
Еремеев сообщил, что реакция Карины Мишулиной для него не новость. "Очень сложно даже просто комментировать дичайший бред, который она уже не в первый раз выдает. Несет такую нелепицу, что серьезно реагировать бессмысленно. Пусть фантазирует дальше", – приводит слова Тимура Еремеева Sobesednik.ru.
Как писали "Дни.ру", в новой программе Тимур Еремеев будет рассказывать о тайнах знаменитостей прошлого века. Карина Мишулина ранее утверждала, что давно знала о том, что Тимур может стать ведущим.
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