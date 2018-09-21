Помятая Мишулина вышла в свет после известия об инсульте

В одном из столичных кинотеатров состоялась закрытая премьера фильма режиссера Сарика Андреасяна "Непрощенный", главную роль в котором сыграл шоумен Дмитрий Нагиев. Посмотреть фильм пришло множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне даже скандально известная дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина, мать которой недавно сразил инсульт.