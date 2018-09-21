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Сен. 21, 2018
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Помятая Мишулина вышла в свет после известия об инсульте

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В одном из столичных кинотеатров состоялась закрытая премьера фильма режиссера Сарика Андреасяна "Непрощенный", главную роль в котором сыграл шоумен Дмитрий Нагиев. Посмотреть фильм пришло множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне даже скандально известная дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина, мать которой недавно сразил инсульт.

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