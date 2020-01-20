"Перемены": Иосиф Пригожин показал любовницу рядом с Валерией

Иосиф Пригожин выступил с важным сообщением. Музыкальный продюсер предстал в обществе любовницы.

До встречи с Валерией Иосиф Пригожин состоял в отношениях дважды. От первой жены Елены у него двое детей: сын Дмитрий и дочь Даная. Затем он ушел от нее и стал жить с Лейлой Фаттаховой, которая родила ему дочь Елизавету. Спустя семь лет Пригожин и эту семью оставил, начав строить отношения с певицей Валерией.

Но если с первой семьей у музыкального продюсера после расставания непростые отношения, якобы с сыном он даже не общается, не говоря уже о бывшей жене, то с Лейлой он смог найти общий язык. Мало того, они продолжают общаться и даже вместе отпраздновали день рождения их общей дочери.

Лизе Пригожиной исполнился 21 год. По такому важному случаю продюсер даже отправился в Дубаи, где отмечала свой день рождения именинница. Праздник начался с исполнения заветной мечты наследницы Пригожина – поплавать с дельфинами, а ближе к вечеру она собрала родных в дорогом ресторане.

Иосиф Пригожин обнародовал фотографию с торжества. "Перемены переменами, а День рождения по расписанию. Прекрасный вечер в кругу замечательных друзей. Спасибо всем за все поздравления и пожелания!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поблагодарил продюсер.

Примечательно, что на снимке рядом с его бывшей любовницей Лейлой Фаттаховой расположилась нынешняя супруга Валерия. Отметился на празднике и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

Продюсер очень нежно поздравил именинницу. Он отметил, что Лиза на полтора года раньше окончила престижный вуз, что вызывает у него "особенную гордость". "Дальше начинается взрослая самостоятельная жизнь. С Днем рождения, любимая доченька! Спасибо тебе большое, что не подводишь и доверяешь моим советам. Люблю тебя и горжусь. Всегда рядом. И отдельное спасибо за тебя твоей маме", – написал в "Инстаграм" продюсер.