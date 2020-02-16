Какая есть: певица Валерия показала фото без ретуши

Вокалистка приняла участие в новой гламурной фотосессии. По словам певицы Валерии, над проектом трудилась интернациональная команда профессионалов: специалисты из Грузии, Армении, Украины и России.
В личном "Инстаграм" артистка отметила, что получила огромное удовольствие от работы. Она еще раз убедилась в том, что творчество не имеет границ.
Также певица Валерия опубликовала снимок, который был сделан в рамках проекта. В кадре вокалистка позирует у комфортабельного авто. Артистка облачена в белое короткое платье с пайетками, которое демонстрирует достоинства ее фигуры.
"Делаю это еще до того, как получу обработанные кадры. Это фото совершенно "сырое", без малейшей ретуши", – пояснила знаменитость.
Отметим, что певица Валерия отлично выглядит благодаря собственному трудолюбию. Вокалистка каждый день по часу тренируется в спортивном зале. Звезда не забывает о спорте даже на гастролях: она делает упражнения прямо в гостиничном номере. Также артистка тщательно следит за питанием.
"Если ничего не делать, в старости на врачей можно больше времени и денег потратить. Единственное, о чем жалеет моя мама сегодня — о том, что никогда не занималась фитнесом, поэтому много пришлось пережить впоследствии", – признавалась ранее певица Валерия.
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