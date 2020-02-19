"Не по плану было": жена Джигана раскрыла подробности родов

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова решила поделиться с подписчиками своим состоянием после родов, а также рассказать, как проходил процесс рождения.

Ранее появилась информация о том, что в семье Джигана и Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок. Новость для родителей стала вдвойне радостной, ведь это первый сын в семье. Супруга рэпера родила 18 февраля в Майами. Отец присутствовал на операции и сам перерезал пуповину.

Новости от родителей поступали мгновенно. Джиган публиковал видео с младенцем в "Сторис", а позже в ленту выложил несколько фотографий. И теперь, когда радостный отец решил отдохнуть вместе с дочкой около бассейна, мама с сыном остались в больнице и проходят реабилитацию.

Оксана Самойлова держит в курсе подписчиков, рассказывает о своем состоянии после родов. Так, поклонники узнали, что девушке делали кесарево сечение, роды прошли очень быстро.

"Я только сейчас к шести вечера начинаю приходить в себя. Хотя прошло восемь часов после операции. Я не спала всю ночь из-за схваток. Короче, все вообще не по плану было. Как все началось так и все закончилось", – рассказала Оксана в своем инстаграм-аккаунте.

Также супруга рэпера обратила внимание на отличие российской и местной больниц. Девушке пришлось подписать перед операцией множество бумаг. Кроме того, Оксану поразило, что врачи очень часто заходят в палату.