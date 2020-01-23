"Вагожина Прилерия": изуродованных певицу Валерию с мужем подняли на смех

Забавный фотоколлаж исполнительница разместила в своем "Инстаграм". На нем она совместила свое лицо с лицом продюсера. То, что получилось в итоге, вызвало у фолловеров смех сквозь слезы.
"Вот, что происходит с людьми, когда они долго живут вместе (но это не точно)", – подписала кадры артистка. При этом она добавила, что они с мужем любят шутить.
Подписчики принялись бурно обсуждать пост певицы Валерии. "Оставайтесь каждый при своем", "Кому-то заняться нечем", "Ну зачем уродовать себя?", "Вагожина Прилерия", "Гуманоиды", "Никому больше не показывайте!", "Я не могу, вот это ржака", – прокомментировали россияне публикацию звезды.
Получила знаменитость от самых преданных поклонников и массу комплиментов за свое чувство юмора. Многие отметили, что им приятно и интересно наблюдать за жизнью звездного семейства в соцсети. А певица Валерия, стоит отметить, регулярно балует своих фанатов личными фото и видео.
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